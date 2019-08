Die Beach-Party in Wien ist kein Wunschkonzert

Das Wildcard-Team musste sich in der ersten K.-o.-Runde den Vorjahresdritten Cherif Younousse/Ahmed Tijan aus Katar 0:2 (-13, -16) geschlagen geben und belegte den geteilten 17. Platz.

Damit fällt die Turnierbilanz aus rot-weiß-roter Sicht ernüchternd aus. Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig kamen immerhin ins Achtelfinale, in dem die amtierenden Weltmeisterinnen Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes eine Nummer zu groß waren. Die Kanadierinnen setzten sich 2:0 (14, 16) durch.

Am Montag beginnt die EM

"Jetzt sind wir extrem enttäuscht, aber wir haben hier gute Leistungen gezeigt, gute Teams geschlagen und ein Top-10-Ergebnis (Rang neun, Anm.) erreicht. Damit können wir zufrieden sein", sagte Plesiutschnig. Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht. Am Sonntag führt der Weg nach Moskau, wo die beiden Österreicherinnen am Montag das EM-Eröffnungsmatch gegen Botscharowa/Woronina (Rus) bestreiten werden.

Clemens Doppler und Alexander Horst hoffen in Russland auf eine Steigerung, das Wien-Ausscheiden als Gruppenletzte nagt noch an ihnen. "Es war leider nicht Fisch und nicht Fleisch", sagte der leicht am Daumen lädierte Doppler.