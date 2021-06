Passend zum Neustart nach der Pandemie geben die erstmalig ausgetragenen Austrian Finals jenen Sportarten eine Bühne, die meist nicht im Rampenlicht stehen. Gestern lief in Graz die Premiere des Multisportevents an, bei dem bis Sonntag 24 heimische Fachverbände (siehe Übersicht am Textende) österreichische Meisterschaften austragen. "Es ist ein besonderer Moment, den wir seit einigen Jahren herbeisehnen", sagte Hans Niessl, Präsident von Sport Austria, bei der feierlichen Eröffnung am Mittwoch.