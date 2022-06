Deutschland war wieder eine Nummer zu groß

Deutschland hat sich zum insgesamt 15. Mal und zum vierten Mal in Folge zum Faustball-Europameister der Herren gekrönt. Der Favorit setzte sich im Finale in Kaltern gegen Österreichs Team, das zuletzt 2010 den Titel erobert hatte, klar mit 4:1 (11:7, 11:6, 9:11, 11:7, 11:7) durch. Im zweiten und zu Beginn des dritten Satzes hatte die vom ehemaligen Weltklasse-Angreifer Martin Weiß betreute rot-weiß-rote Equipe ihre stärkste Phase. Da schien das Match zu kippen. War aber nicht so. "Wir müssen die Leistung des Gegners anerkennen. Ich bin mit unserem Turnierauftritt im Großen und Ganzen zufrieden", sagte Weiß, dessen Mannschaft im Semifinale gegen die Schweiz (4:0) in den heißen Phasen dem Druck standgehalten hatte.

Die EURO in Südtirol war jedenfalls ein gelungenes "Warmschießen" für die prestigeträchtigen World Games der nicht-olympischen Sportarten, die im Juli in Birmingham (USA) über die Bühne gehen werden.