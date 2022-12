Derby zur besten Zeit: Wels verspricht ein "Tollhaus"

Die Rahmenbedingungen für das 102. Basketball-Derby zwischen den Flyers Wels und den OCS Swans Gmunden in der Raiffeisen-Arena könnten kaum besser sein. Der Stefanitag (Montag, 19.15 Uhr, ORF Sport+) kommt bei den Fans traditionell ziemlich gut an, beide Lokalrivalen haben zudem die Werbetrommel mit ansprechenden Leistungen gerührt.

Der Vorverkauf läuft blendend, rund 1000 Besucher werden erwartet. Und die können – wie im Play-off-Viertelfinale im Frühjahr registriert – sehr laut sein. Die Halle wird sich in ein "Tollhaus" verwandeln. Die Korbjäger vom Traunsee, die in der ewigen Bilanz mit 73:28 Siegen die Nase deutlich vorne haben, gehen mit einer Serie von sechs Siegen in das pikante Duell. Die Flyers haben nach zwei Erfolgen en suite ebenfalls Oberwasser und keine Lust, sich so abservieren zu lassen wie im Oktober beim 67:87 in Gmunden. Damals waren die Welser allerdings mit dem letzten Aufgebot angereist, Kapitän Christian von Fintel musste krankheitsbedingt w. o. geben.

Auch diesmal sind nicht alle Mann an Bord: Der Langzeit-Ausfall von Yonatan Rabinowitz, den eine schwere Muskelverletzung in die Knie zwang, erfordert ein Nachjustieren auf dem Transfermarkt.

Ungeachtet dessen ist es auf dem Papier ein echtes Spitzenspiel im Windschatten der beiden Topteams BC Vienna und Oberwart Gunners. Letztere bekamen übrigens den Zuschlag für die Ausrichtung des Cup-Final-4-Turniers am 14. und 15. Jänner, wo die Burgenländer, Vienna, Gmunden und Graz um den Titel kämpfen werden.

Die Swans stehen in der Superliga auf Platz drei, Wels punktgleich auf Rang vier. Der Sieger am Montag ist also die Nummer eins im Land, der Prestigefaktor entsprechend hoch. "Gmunden ist klarer Favorit, aber Derbys haben eigene Gesetze", sagte Wels-Coach Sebastian Waser. Und: "Wir sind sehr heimstark." Fünf Siege in sechs Partien untermauern diese Aussage. Die Swans werden auf der Hut sein. "Es wird ein sehr intensives Match", glaubt Kapitän Daniel Friedrich.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport