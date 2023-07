Der vierte Streich von "Jasper the Master"

Jasper Philipsen bleibt das Maß der Dinge, wenn die diesjährige Tour de France in einen Massensprint mündet. Auf der elften Etappe über 180 Kilometer von Clermont-Ferrand nach Moulins feierte der Belgier am Mittwoch seinen bereits vierten Tagessieg.

Mit einem unwiderstehlichen Schlussspurt zog er scheinbar mühelos noch an Dylan Groenewegen vorbei, den er letztlich um gut eine Radlänge distanzierte. Eine Machtdemonstration des Teamkollegen von Michael Gogl, dessen einstiger unrühmlicher Beiname "Jasper Desaster" sich längst in "Jasper the Master" gewandelt hat.

Ersterer kam zustande, als der Profi in seinen frühen Jahren das Versprechen in Form seines Talents nicht einzulösen vermochte. Allerspätestens seit dieser Tour de France kann davon keine Rede mehr sein. "Es ist eine unglaubliche Tour für mich. Ich kann noch gar nicht glauben, wie super alles gelaufen ist bislang", sagte Philipsen.

Der Fahrer des Alpecin-Rennstalls baute seine Führung in der Sprintwertung auf nunmehr 145 Zähler aus. Im Gesamtklassement – Jonas Vingegaard führt 17 Sekunden vor Tadej Pogacar – sowie in der Bergwertung – Neilson Powless liegt 18 Punkte vor dem Osttiroler Felix Gall – blieb alles beim Alten.

Für Gall erfreulich: Nach dem hügeligen Teilstück am Donnerstag von Roanne nach Belleville-en-Beaujolais geht es in die Alpen, in denen von Freitag bis Sonntag drei Bergetappen folgen.

Mehr zum Thema Mehr Sport Mehr Sport Der Teufel sucht einen neuen Herrn BAD GOISERN. Nachfolger gesucht: Seriensieger Konny Looser fehlt bei der Salzkammergut-Trophy Der Teufel sucht einen neuen Herrn

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper