Der unbändige Kampfgeist trug die Welser Flyers ins Cup-Finale

Finale, ooh oh. Finale, oooh oh. Im Bus, der die Basketballer der Raiffeisen Flyers Wels am Sonntagabend nach Hause brachte, waren alle in Feierstimmung. Nach dem geschafften Cup-Finaleinzug gegen Klosterneuburg (81:78), in der Superliga derzeit immerhin der Tabellenführer, hatte man allen Grund dazu. Die Flyers sind das heimische Team der Stunde, hingearbeitet wird auf den Erfolg schon seit längerem.

Es war die alles entscheidende Szene eines Halbfinales, das nichts für schwache Nerven war: Wels-Kapitän Christian von Fintel traf 56 Sekunden vor der Schluss-Sirene der Verlängerung beim Stand von 74:72 für Klosterneuburg eiskalt vom Dreier. Währenddessen wurde Arvydas Gydra gefoult, der litauische Scharfschütze verwandelte darauf souverän seine beiden Freiwürfe und die Flyers hatten eine Führung wieder, die sie bis zum Ende nicht mehr hergeben sollten.

Davor hatte in der regulären Spielzeit Klosterneuburg lange geführt, die Welser verloren aber nie den Anschluss. Im letzten Viertel sah bereits alles nach einem Erfolg für die Flyers aus, doch die Gastgeber retteten sich mit dem Mut der Verzweiflung noch in die Verlängerung. Dort lief anfänglich wieder viel gegen Wels, ehe der Turnaround erfolgte.

Just eingeleitet von jenen Spielern, die wie kaum andere für die Welser Charaktereigenschaften stehen. Auf der einen Seite Von Fintel, ein nie aufgebendes Energiebündel, das kämpft bis zum Umfallen. "Er ist ein Vollblut-Profi, seine Einstellung ist vorbildlich", sagt Trainer Sebastian Waser über den Deutschen, der erst mit 15 Jahren Körbe zu werfen begann. Dazu Gydra, ein verlässlicher Knipser, der die letzten Wochen oft die Entscheidung herbeiführte. "Er hat Nerven aus Stahl, macht mit dem Ball keinen Blödsinn und trifft präzise", sagt Flyers-Hallensprecher Gerald Nowak. Mit der Rückholung von Terrell Allen von seinem erfolglosen Engagement in England tätigte man vor wenigen Wochen einen weiteren Goldgriff, auch Routinier Chris Ferguson bringt wie Allen Ruhe ins Spiel.

Der frühere langjährige Wels-Kapitän Davor Lamesic, im Halbfinale bei der Übertragung als Co-Kommentator im Einsatz, sieht generell im gesamten Kollektiv die Stärke: "Da kämpft jeder für jeden, das hat den Unterschied gemacht." Schon im Viertelfinale gegen Kapfenberg, wo man zwischenzeitlich 21 Punkte hinten lag, brachte das noch den Sieg.

Auch die Handschrift von Waser, der seit 2017, der Neugründung des aus dem WBC hervorgegangenen Nachfolgevereins wirken darf, ist klar zu erkennen. Talente wie Dejan Kovacevic und Elvir Jakupovic bekommen beim einstigen Nachwuchstrainer viele Einsatzminuten, sie danken das Vertrauen mit starken Leistungen.

Finalort noch offen

Um den Cup-Sieg geht es am 20./21. Jänner 2024 nun gegen die Traiskirchen Lions. Der Austragungsort ist noch offen, dem Verband obliegt in Absprache mit den Vereinen die Letztentscheidung. Ein Spiel in Traiskirchen wollen die Welser jedoch tunlichst vermeiden. Der Lions Dome ist eigentlich eine Volksschul-Turnhalle, eng und in der Liga bei allen Teams unbeliebt. Doch schon in Klosterneuburg bewiesen die Flyers, dass ihnen die Auswärtskulisse nichts antun kann.

Und nicht nur Vereinsobmann Michael Dittrich hofft nun auf den ganz großen Coup. "Für uns als junger Verein, aber auch für die Stadt wäre das sensationell." 2006 hatte der WBC den bislang letzten und einzigen Cupsieg geschafft.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl