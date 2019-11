"Der Turm" kommt wieder als Gegner nach Gmunden

Zum schon 87. Mal prallen im Basketball-Oberösterreich-Derby die Gmunden Swans und die Flyers Wels aufeinander. Einer hielt schon für beide Klubs oft die Knochen hin. Tilo Klette kommt am Sonntag (17.30 Uhr, Volksbank-Arena) wieder einmal als Gegner an den Traunsee.

In wenigen Tagen am 16. Dezember wird er 42 Jahre alt. Aufhören? Noch kein Thema für Klette, der seinen wuchtigen 115-Kilo-Körper am Basketball-Court nach wie vor gewinnbringend einsetzt. In Wels begann heuer seine vierte Spielzeit, nachdem er bereits von 2003 bis 2005, 2008 bis 2011 und 2013 bis 2015 Körbe für den damaligen WBC warf. Dazwischen war der gebürtige Deutsche auch bei Gmunden mehrere Saisonen unter dem Korb eine Macht.

Den Grund für seine Unverwüstlichkeit kennt auch Gmundens Funktionärs-Urgestein Harald Stelzer. "Der Kerl macht seit Jahren Sonderschichten im Kraftraum. Da könnten sich viele junge Spieler ein Scheibchen abschneiden." Kein Wunder, dass Klette nun in Wels neben seiner Tätigkeit als Spieler auch als Athletiktrainer für Bundesliga-Team und die U19 fungiert.

Immer wieder zwickt es ein wenig, auch die letzten Wochen waren für Klette mit einem seit längerem maroden Knie nicht unbedingt die besten. Doch vergangenes Wochenende beim famosen Sieg über den vorjährigen Meister und Cupsieger Kapfenberg meldete er sich wieder einsatzbereit. Der 2,06-Meter-Riese mag gegen Gmunden noch nicht bei hundert Prozent sein, hochmotiviert für ein paar Spielminuten in Gmunden ist er aber mit Sicherheit. "Um in einem Derby und speziell in Gmunden bestehen zu können, müssen wir ein Schäuferl nachlegen", fordert auch Flyers-Trainer Sebastian Waser.

Auch der Kapitän steht bereit

In puncto Einstellung kann man vor allem einem Klette nicht so schnell etwas vormachen. Doch auch Kapitän Davor Lamesic, der zweite große Routinier im Welser Bunde, ist nach krankheitsbedingtem Ausfall vor dem Derby rechtzeitig wieder an Bord.

Auch wenn die Welser Basketballer seit 22. Februar 2015 (damals 89:73) kein Basketball-Pflichtspiel-Derby in Gmunden mehr gewonnen haben und die Swans in der ewigen Bilanz stolze 64 der bislang 86 Duelle für sich entschieden: Sie sind gewarnt.

"Den Ausfall von Javion Ogunyemi am Rebound müssen wir erst einmal kompensieren", sagt Stelzer. Als Finanzchef im Klub hat er mit dem Derby gleichzeitig aber große Freude. "Die Kartenreservierung lief diesmal wieder richtig gut." Über Klette meinte er scherzhaft: "Hoffentlich findet er im Spiel auf die richtige Bank."