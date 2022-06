Der Tour-Empfang in Kopenhagen fiel nicht für alle freundlich aus

Die Mannschaftspräsentation der 109. Tour de France vor tausenden Schaulustigen im Freizeitpark Tivoli von Kopenhagen hat die Radprofis bereits gut in Stimmung gebracht. Heute (15.30 Uhr, live auf Eurosport) wird die weltgrößte Radrundfahrt in Dänemark mit einem 13,2 Kilometer langen Einzelzeitfahren in der Hauptstadt gestartet.