Der Tiger krallt sich den Rekord

Der US-amerikanische Golf-Star stellte mit diesem Erfolg den 54 Jahre alten Rekord seines Landsmanns Sam Snead ein. Dieser hatte seine Siege zwischen 1936 und 1965 – in einer Zeit, als die Konkurrenz an der Weltspitze noch deutlich weniger dicht war – errungen. Die Chancen, dass Woods das US-Team als "Playing Captain" beim Presidents Cup in Australien im Dezember anführen wird, sind neuerlich gestiegen. Foto: Reuters

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.