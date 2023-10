Der Supercup-Pokal bleibt am Traunsee

Die neue Saison startete für die OCS Swans Gmunden am Sonntag so, wie die letzte im Frühjahr geendet hatte. Mit einem weiteren Titel, dem schon 23. in der Klubgeschichte.

Das Team von Anton Mirolybov holte durch das hart umkämpfte 82:77 gegen den BC Vienna wie schon im Vorjahr den Supercup. In der finalen Minute des letzten Viertels steppte in der Gmundner Raiffeisen-Arena der Bär. Da gelang Benedikt Güttl beim Stand von 77:77 ein Ballgewinn, Toni Blazan verwandelte eiskalt zur Führung. Die Wiener gingen überhastet zum Gegenangriff über, als dann nach einem missglückten Dreierversuch Daniel Friedrich gefoult wurde, war es der Kapitän höchstpersönlich, der den Sack mit zwei verwandelten Freiwürfen zumachte.

Der kanadische Neuzugang Paul Emilien, der einen starken ersten Eindruck hinterließ, betrieb dann in den letzten Sekunden noch Ergebniskosmetik. "Es war eine intensive Partie, wir haben nach tollem Start offensiv und defensiv nachgelassen, waren im entscheidenden Moment aber wieder voll da", sagte Friedrich. Die Swans hatten wie entfesselt losgelegt. Dem Isländer Orri Gunnarsson blieben die ersten beiden Punkte des neuen Spieljahres vorbehalten.

Das Visier hatten die Swans von Beginn an scharf eingestellt. Fünf von sechs Dreiern fanden ihr Ziel, so stand es nach zehn Minuten bereits 28:16. Doch die Wiener steckten nicht auf, sondern spielten daraufhin noch aggressiver. So ging man mit einer 66:64-Führung in das letzte Viertel, wo es hin und her ging. Doch der Triple-Champion der Vorsaison mobilisierte im alles entscheidenden Moment noch einmal alle Kräfte.

"Diese Leistung macht mich sehr stolz", sagte Coach Mirolybov, dessen Anzug nach den hitzigen 40 Minuten durchgeschwitzt war. Die Swans hatten damit auch den Wunsch von Petar Stazic, Manager der Wiener, nicht erfüllt. "Mein Sohn hat Geburtstag, ich würde gerne mit einem Pokal nach Hause kommen", hatte dieser vor dem Spiel gesagt. Der blieb lieber dort, wo er schon seit einem Jahr ganz gut steht: in Gmunden.

