Patrick Mahomes: Ist dieser Mann 500 Millionen Dollar wert?

Patrick Mahomes steht zum fünften Mal in den vergangenen sechs Jahren in der Super Bowl.

Gewinnen die Kansas City Chiefs in der Nacht auf Montag in New Orleans gegen die Philadelphia Eagles, ist Patrick Mahomes der erste American-Football-Quarterback, der dreimal in Folge die Super Bowl gewinnt. "Es ist erst der Anfang", hatte der Spielmacher schon beim Vorjahrestriumph angekündigt, dass die Chiefs-Dynastie noch nicht am Ende sei. Eine Dynastie, die niemand so gut verkörpert wie der 29-Jährige – doch es hätte alles ganz anders kommen können.