Während in Sportarten wie etwa Tennis, Leichtathletik, Volleyball oder Schwimmen Frauen und Männer als ebenbürtig gelten, tut sich der Radsport noch schwer – nicht nur hierzulande. Damit das nicht so bleibt, wird Österreichs Rad-Bundesliga heuer erstmals für Frauen ausgetragen. Wenn also am 21. März zum bereits 60. Mal der Startschuss in Leonding fällt, tut er dies erstmals auch für Damen.