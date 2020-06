"Der Sport wurde im Stich gelassen"

"Es ist noch kein Cent geflossen, man weiß nicht einmal, wie viel von dem 700-Millionen-Topf an den Sport gehen wird", kritisierte Niessl die fehlende Unterstützung in der Coronakrise. Für Mannschafts- und Kontaktsportarten gebe es keine Perspektive.

"Schon im April wurde versprochen, dass die Strukturen gegeben sind, um Förderungen fließen zu lassen. Das ist alles nicht eingetreten, hier wurde der Sport im Stich gelassen. Wenn man Hoffnungen weckt, die überhaupt nicht gedeckt werden, und Vereine an die Grenzen der Finanzierbarkeit gelangen, dass Obmänner in die Haftung kommen, dann ist das aus meiner Sicht verantwortungslos", wandte sich der oberste Sportfunktionär des Landes an die Politik. "Wir fordern rasche und unbürokratische finanzielle Unterstützung."

Die Mannschaftssportarten müssten Klarheit erhalten, wann die Saison beginne, ob Zuschauer zugelassen seien. "Das ist unbedingt nötig für eine seriöse Planung." Der Ex-Landeshauptmann des Burgenlands vermisst generell eine Wertschätzung für den Sport bei den zuständigen Stellen.

Sport Austria hatte schon bald nach Beginn der Pandemie einen eigenen Topf für den Sport mit 100 Millionen Euro Soforthilfe pro Quartal gefordert. Gekommen ist ein gemeinsamer 700-MillionenPott für Sport-, Kultur- und Sozialvereine. Doch da sei nach drei Monaten noch immer nicht klar, wie die Abwicklung erfolge. "Es gibt keine Formulare, keine Strukturen. Die Situation der Vereine wird immer angespannter", machte Niessl seinem Ärger Luft.

"Das ist ein Riesenproblem"

Gegenüber Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler sparte Thomas Linzer, Präsident des Basketball-Superligisten Oberwart Gunners, nicht mit Kritik. "Herr Bundesminister, ich glaube Ihnen nicht, dass Sie ehrliches Interesse am Sport in Österreich haben. Ich bitte Sie, entweder Sie entwickeln dieses oder Sie geben das Ressort jemand anderem."

Bei den Mitarbeitern im Kabinett fehle es an Leidenschaft, Interesse und Kompetenz. "Der Sport ist seit eh und je ein Anhängsel, aber 15.000 Vereine mit drei Millionen Mitgliedern haben das Recht auf ein Ministerium, das für den Sport brennt." Abgesehen vom Finanziellen sei eine sofortige Freigabe des Kontaktsports notwendig. Kontaktsportarten wie Judo, Boxen, Karate etc. erwachsen aus den aktuellen Regelungen auch sportlich Nachteile. "Das ist ein Riesenproblem, weil die Konkurrenz im Ausland schon aktiv ist", sagte Box-Nationaltrainer Daniel Nader: "Derzeit ist der Sport im Wachkoma."

