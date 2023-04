Der Showdown der Teamchefs

Für Askö Traun geht es ab morgen (16 Uhr) im Badminton-Bundesligafinale zu Hause gegen Pressbaum um den 16. Meistertitel. Der Rekordmeister geht als Außenseiter in die "Best of 3"-Serie, deren weitere Partien am 29. April sowie – falls nötig – am 1. Mai beim Grunddurchgangssieger in Niederösterreich stattfinden. Dass den Oberösterreichern diese Rolle liegt, haben sie im Finale vor zwei Jahren bewiesen, als sie nach einer Heimniederlage auswärts mittels 4:4 und gewonnenem "Golden Set" ein Entscheidungsspiel erzwangen, welches sie erneut nach 4:4 und "Golden Set" gewannen.

"Das war das denkwürdigste Finale, an das ich mich erinnere", sagt Jürgen Koch, der schon beim ersten Trauner Titel 1995 mit dabei war. Auch morgen steht der mittlerweile 50-Jährige aktiv auf dem Feld – wenn auch "nur" im Doppel und im Mixed. Geht es nach dem Olympiastarter von 1992, ist der Titelgewinn kein Muss. "Unsere Philosophie ist, Spieler zu entwickeln", spricht aus Koch die Sportdirektorenrolle, die er beim Österreichischen Verband (ÖBV) mittlerweile innehat.

Der Trauner Evergreen ist nicht der einzige Verbandsfunktionär, der in dieser Finalserie aktiv zum Schläger greift. Pressbaum bietet mit dem Indonesier Adi Pratama und dem Malayen Iskandar Zulkarnain die aktuellen Nationalcoaches Österreichs und Irlands auf. Bei den Traunern steht die rumänische Auswahltrainerin Florentina Constantinescu im Aufgebot. "Dass aktive Spieler als Trainer tätig sind, ist im Badminton nicht unüblich", sagt Oberösterreichs Landestrainer Peter Zauner, der bei den Traunern zwar das Coaching überhat, aber ebenfalls in der Spielerliste aufscheint. "Ich bin der Joker, falls sich wer verletzen sollte", sagt der 39-Jährige.

Damit eine Finalüberraschung gelingt, müssen sich Trauns Asse von ihrer besten Seite zeigen. Allen voran ihre Nummer eins: Collins Filimon, der allerdings zuletzt krank ausfiel. "Am Samstag werde ich bereit sein", verspricht er.

