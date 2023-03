Der sechsfache Weltmeister wird Linz die Ehre geben

Unabhängig vom Ausgang des gestrigen zweiten Achtelfinal-Duells der Steinbach Black Wings, die um 19.30 Uhr (Liveticker auf nachrichten.at) gegen die Graz 99ers nach der 2:4-Heimniederlage mit dem Rücken zur Wand stehen, wird es in dieser Saison noch Eishockey in Linz geben. Denn Österreichs Nationalteam von Roger Bader absolviert den vierten und vorletzten Block der Vorbereitung auf die A-Weltmeisterschaft 2023 von 25. bis 29. April an der Unteren Donaulände.