Oberösterreichs Ruderverband beschloss seine Auflösung

Nicht mehr Präsident: Horst Anselm sprang finanziell in die Bresche, jetzt will er sein Geld zurück.

Horst Anselm war zwölf Jahre lang Präsident des Oberösterreichischen Ruderverbands (OÖRV) – bis zur Generalversammlung vergangene Woche in Linz. "Ich bin nach Ablauf meiner Funktionsperiode nicht mehr angetreten", sagt der 64-Jährige. Nicht nur, dass sich bei besagter Versammlung kein Nachfolger für Anselm fand, wurde anschließend ein Antrag auf Auflösung des Landesverbands gestellt – und angenommen. So überraschend dieser Umsturz für Außenstehende sein mag, so lang ist die