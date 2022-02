Der Opa lässt das Sausen nicht

Vor 33 Jahren war Andreas Berger 27 Jahre alt und gerade frischgebackener Hallen-Europameister über 60 Meter. Im Finale der Titelkämpfe in Den Haag hat der Sprinter aus dem Salzkammergut in 6,56 Sekunden die Konkurrenz hinter sich gelassen. Inzwischen ist Berger älter und langsamer geworden. Aber nicht viel. Bei einem Leichtathletik-Meeting in Linz lief er die 60 Meter vor einer Woche in 7,87 Sekunden. Mit dieser Zeit ist er bei der heute mit dem ersten Vorlauf beginnenden Masters-Europameisterschaft im portugiesischen Braga in seiner Altersklasse ein Medaillen-Kandidat.

"Irgendwie habe ich das Kapitel Leichtathletik nicht so beendet, wie ich es mir vorgestellt hatte. So habe ich beschlossen, mich mit 60 auf ein Comeback vorzubereiten", sagt der ehemalige Weltklasse-Sprinter, der im Sommer 1993 über eine Doping-Affäre stolperte. Seine internationale Karriere war damit vorbei. Der lange Schatten des Doping-Skandals war alles andere als eine Hilfe, im Berufsleben auf die Beine zu kommen. Berger schaffte es trotzdem und etablierte sich zuletzt als Sport-Event-Veranstalter. Beruflich hat der 60-jährige Jung-Opa auch Corona-bedingt etwas Tempo herausgenommen, auf sportlicher Ebene ist er seit dem August 2020 dafür umso ehrgeiziger unterwegs. Im Sommer 2021 lief der Ex-Europameister ein 60-Meter-Rennen im Freien – mit 8,05 Sekunden war die Zeit schon recht passabel. Danach wurde Berger in seiner Altersklasse österreichischer Meister über 100 und 200 Meter. Die Hallen-EM in Braga ist nun die erste Kraftprobe auf internationaler Ebene. Das olympische Motto gilt für ihn dabei übrigens nicht. Berger: "Ich fahre sicher nicht nach Portugal, um nur dabei zu sein." Saisonhöhepunkt ist die Freiluft-WM im Sommer im finnischen Tampere. Ein Ende seiner zweiten Laufbahn als Sprinter ist aktuell nicht in Sicht.