 Der olympische Geist und das Schreckgespenst

Nach 1900 und 1924 finden die Sommerspiele zum dritten Mal in Paris statt.

Vor Peking 2008 waren die in China herrschenden Menschenrechte das bestimmende Thema, vor London 2012 die Terrorgefahr, vor Rio 2016 das Zika-Virus und rund um Tokio Covid. Es ist beinahe schon eine olympische Tradition, dass vor Sommerspielen Sorgen Hochkonjunktur haben. Vor jenen in Paris 2024, die morgen in einem Jahr eröffnet werden, ist das nicht anders.