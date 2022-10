Am 5. November 2019 trommelte Sport-Landesrat Markus Achleitner (VP) in einer eilig einberufenen Pressekonferenz Oberösterreichs Medien zusammen. Einerseits, um das Aus der lange angedachten Nordic Arena am Standort Oberaigen-Hellmonsödt zu verkünden, die als ein Herzensprojekt seines Vorgängers Michael Strugl galt. Doch Achleitner kündigte gleichzeitig umfassende Investitionen über sechs Millionen Euro in andere, bereits bestehende Standorte an, um den nordischen Skisport zu fördern.