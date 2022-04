Der nächste Titel war zum Greifen nah

Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/Jared C. Tilton

Profi-Golfer Sepp Straka verfehlte seinen zweiten Sieg auf der prestigeträchtigen PGA-Tour nur um Haaresbreite. Der 28-jährige Wiener war beim mit acht Millionen US-Dollar dotierten RBC Heritage in Hilton Head Island nach einem Birdie am vorletzten Loch hervorragend unterwegs gewesen, mit einem Bogey auf der 18 verpasste er aber das Stechen, in dem sich der US-Amerikaner Jordan Spieth gegen seinen Landsmann Patrick Cantlay durchsetzen sollte.

Straka beendete das Turnier auf dem geteilten dritten Rang. Es war das zweitbeste Resultat für den österreichisch-amerikanischen Doppelstaatsbürger, der Ende Februar das Honda Classic in Palm Beach Gardens gewonnen hatte.

Klar, dass damit der Anspruch gestiegen ist. Dem Weltranglisten-53. stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, weil er liebend gern nach der nächsten Trophäe gegriffen hätte. Mit ein bisschen Abstand stellte sich dann doch eine Riesenfreude über das beachtliche Abschneiden ein.

"Ich hab sehr viel trainiert, deshalb ist mein Spiel derzeit ganz gut. Im Moment zeichnet mich Konstanz aus. Das Masters in Augusta gespielt zu haben, war Wahnsinn. Es ist eine Riesenmotivation, dort wieder hinzukommen. Ich möchte in dieser Form weitermachen", sagte Straka, dem der dritte Rang mit einem Preisgeld von umgerechnet 304.628 Euro versüßt wurde.

Der Absolvent der Universität Georgia hatte für die vier Runden auf dem Par-71-Kurs insgesamt 272 Schläge benötigt. Mit zwölf unter Par lag Straka nur ganz knapp hinter dem späteren Champion Spieth (-13), für den der 13. Titel auf der PGA-Tour eine ganz besondere Note hatte. Es war sein erster nach rund einjähriger Durststrecke und – was noch wichtiger ist – sein erster als Vater.

"Es tut unglaublich gut", betonte der 28-jährige Weltranglistenzehnte aus Texas, der eine Woche zuvor beim Masters die Nerven weggeschmissen und den Cut verpasst hatte. "Das schlimmste Gefühl, an das ich mich als Golfer erinnern kann. Zum Glück dauert es nicht lange, bis man die nächste Chance bekommt", berichtete Spieth.

Matthias Schwab landete beim RBC Heritage auf dem 59. Rang. "Es war schon gut, bei diesem Turnier mit 132 Spielern den Cut geschafft zu haben", erläuterte der 27-jährige Steirer. "Aber das Scoring hätte besser sein können."