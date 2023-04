Der nächste Steyrer Coup

Im Vorjahr war es der mittlerweile in die World Tour aufgestiegene Rainer Kepplinger gewesen, der für das Steyrer Team beim Welser Kirschblütenrennen den Triumph in der österreichischen Radliga eingefahren hatte. Am Sonntag bei der 61. Auflage des letzten verbliebenen heimischen Eintagesklassikers war es mit dem Slowenen Jaka Primozic erneut ein Mann aus der Hrinkow-Mannschaft, der dem Platzhirschen aus Wels in die Suppe spuckte.