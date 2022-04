Der Meistertitel bleibt in Linz

Die Truppe rund um Jutta Riikonen (im Bild jubelnd) machten gestern mit einem 3:2-Sieg bei Sokol-Post den Sack in der "Best of 5"-Finalserie zu (Endstand 3:1). Beste Spielerin am Mittwochabend war die Linzer Mittelblockerin Jocelyn Urias mit 23 Punkten. Den Matchball verwertete ausgerechnet Sophie Wallner, die nun ihre Karriere beendet. Für Steelvolleys-Trainer Roland Schwab, der nun ÖVV-Damenteamchef wird, war es ein perfekter Abschied.