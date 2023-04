Den Supercup und den Cup haben die Volleyballerinnen der Oberbank Steelvolleys Linz-Steg in dieser Saison bereits gewonnen. Nach dem 3:0-Heimsieg im ersten Spiel der "Best of 5"-Finalserie am Ostersonntag über Sokol/Post stehen auch in der Meisterschaft die Zeichen auf Titelverteidigung.