Der Meister war zu stark

Die Leistung bei der 30:33 (13:15)-Niederlage beim amtierenden Meister Krems war aber nicht schlecht. "Wir haben bis zuletzt gekämpft und alles aus uns herausgeholt", analysierte Linz-Trainer Slavko Krnjajac, auf dessen Team am Mittwoch (19 Uhr) der nächste Brocken wartet. Dann gastiert Finalist Hard in der Sport-NMS Kleinmünchen. "Wir müssen im Angriff noch abgebrühter werden", weiß Linz-Vizepräsident Michael Kropf. Am meisten überzeugte im Abschluss Antonio Juric, der neun Tore warf.

