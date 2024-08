Der Handball-Meister nimmt wieder Fahrt auf

LINZ. Der Meisterpokal, den der HC Linz AG am 5. Juni nach dem 31:30-Krimi in Hard überreicht bekommen hat, leidet definitiv nicht an Schlafstörungen. Die Trophäe, die im Besitz des nun achtfachen österreichischen Handball-Champions bleibt, hat bereits einen Marathon in den Betten diverser Protagonisten hinter sich.