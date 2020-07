Der Mann ohne Caddie siegte in Atzenbrugg

Beim Neustart der European und der Challenge Tour feierte der 39-Jährige seinen vierten Erfolg auf der Europa-Tour, den ersten seit sechs Jahren. Der Steirer Lukas Nemecz landete als bester Österreicher an der 34. Stelle.

Warren, der am Wochenende ohne Caddie auskam, setzte sich nach einer 70er-Schlussrunde mit dem Gesamtscore von 275 (13 unter Par) mit einem Schlag Vorsprung auf den Deutschen Marcel Schneider durch. Nemecz schloss das Turnier gestern nach seiner besten Runde (68) mit 286 Schlägen ab.

"Ich habe versucht, die Gedanken an den Sieg aus dem Kopf zu bringen", sagte Warren, der die vier Runden mit je 69 Schlägen (3 unter Par) wie ein Uhrwerk abspulte. Der 39-Jährige bekam für seinen Sieg einen Scheck über 85.000 Euro.

Am zweiten Niederösterreich-Turnier, den Euram-Bank-Open ab Mittwoch im GC Adamstal in Ramsau, wird der Schotte nicht teilnehmen. Martin Wiegele und Markus Brier, die in Atzenbrugg den Cut verpasst hatten, werden beim GC Adamstal ein zweites Mal versuchen, den Heimvorteil zu nützen.

