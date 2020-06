Die Paralympischen Spiele in Tokio wären heuer im August wahrscheinlich der finale Höhepunkt einer großartigen Karriere gewesen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste Handbiker Walter Ablinger aber wie alle andere Spitzensportler die Reset-Taste drücken. Am Sonntag startet der 51-jährige Innviertler bei den Internationalen Tschechischen Behindertensport-Meisterschaften im 25-Kilometer-Straßenrennen in die Saison.