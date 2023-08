Der Mailänder Rasen ebnet den Weg zu den Olympischen Spielen

MAILAND. Nachdem die Vielseitigkeitsreiter leer ausgegangen sind, greifen heute bei der Europameisterschaft in Mailand die rot-weiß-roten Springreiter ins Geschehen ein. Der Oberösterreicher Stefan Eder, Katharina Rhomberg, Alessandra Reich, Gerfried Puck und Max Kühner wollen auf dem Rasenparcours eine lange Durststrecke beenden und erstmals seit Atlanta 1996 wieder mit einem österreichischen Springreitteam die Olympia-Qualifikation meistern. "Wir haben das Zeug dazu, es nach Paris zu schaffen. Wir haben Super-Paare und wollen unser Potenzial voll ausschöpfen", sagte Reich, die sich auf Oeli R mit dem Grand-Prix-Sieg in Bratislava viel Selbstvertrauen geholt hat. Zuversichtlich ist auch Eder, sein Pferd Condaro fühle sich auf dem Grün in Italien "sehr wohl". Der Tiroler Kühner zeigte sich auf Elektric Blue P mit dem Erfolg in Dinard und Rang zwei in Riesenbeck zuletzt in sehr guter Verfassung. Die Vorarlbergerin Rhomberg schwärmt von ihrem Pferd Cuma: "Das ist die beste Saison, die wir je hatten."

In Mailand werden "nur" drei Startplätze für das olympische Mannschafts-Springreiten vor dem Schloss Versailles vergeben. Das OEPS-Quartett muss zumindest das drittbeste Team abseits der bereits qualifizierten Equipen von Frankreich, Schweden, Niederlande, Großbritannien, Irland, Deutschland, Belgien, Israel und Polen sein. Sollten es die Österreicher gemeinsam nicht schaffen, gibt es noch zwölf Einzel-Startplätze über die Olympiarangliste. In der bereinigten Rangliste (ohne Reiter/Reiterinnen bereits qualifizierter Teams) liegen Kühner als 16. und Rhomberg als 23. am aussichtsreichsten.

Die Serie der Pferdesport-Europameisterschaften inklusive Olympia-Qualifikation wird von 4. bis 10. September in Riesenbeck mit Dressur und Paradressur abgeschlossen.

