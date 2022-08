Der "Loop" soll es richten

Bis Samstag wird im Wasserski-Zentrum Fischlham bei der Unter-21-EM um Medaillen gekämpft. Zum erweiterten Favoritenkreis zählen dabei auch einige heimische Talente, die am gestrigen ersten Tag in den Trickbewerben aufzeigen konnten. Lokalmatadorin Theresa Schmidberger überraschte mit dem dritten Qualifikationsrang, Dominic Kuhn zeigte mit Platz zwei auf. Auch Vincent Ahammer (WLU Fischlham) und der Linzer Alexander Gschiel schafften als Sechster beziehungsweise Siebenter den Sprung ins Finale am Freitag. Ebenfalls gestern im Einsatz war Mendy Swoboda, der im Para-Sport im Kanu zur Weltklasse zählt. Als Wasserski-Quereinsteiger bestreitet er in Fischlham den Trick-Bewerb. "Es ist immer wieder super, sich in einer anderen Sportart zu versuchen", sagt der 32-Jährige aus Altenberg, der schon bei der Karate-WM 2016 in Linz in der Para-Klasse eine Silbermedaille holte. Diese ist ihm schon vor dem heutigen Finale in Fischlham gewiss – in seiner Klasse ist neben ihm nur ein Ire am Start. Im Kampf um Gold will Swoboda einen besonderen Trick, den "Loop", auspacken.