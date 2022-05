Der Linzer Wundertüte blieb das Finale verwehrt

Der HC Linz AG hat den ersten Einzug in das Finale um den heimischen Handballmeistertitel seit 2003 verpasst. Die Truppe von Trainer Milan Vunjak musste sich gestern zu Hause Titelverteidiger Hard mit 25:26 (13:14) geschlagen geben, womit die "Best of 3"-Serie mit 0:2 zu Ende ging.

"Auch wenn es bitter ist, mit einem Tor zu verlieren, bin ich unglaublich stolz auf die Mannschaft", sagte Kapitän Max Hermann. Nicht zuletzt deshalb, weil sein Team mit Platz vier die Überraschung der Saison war.

Den ersten Dämpfer hatte es für die Linzer schon vor dem Anpfiff gesetzt: Rückraumspieler Tobias Cvetko fiel aus. Der Slowene hatte schon im ersten Duell in Hard über Schmerzen im vergangenen Herbst operierten Knie geklagt. Ihn erwartet nun ein weiterer Eingriff am Meniskus. Hermann war deshalb als linker Aufbau gesetzt, während sich Lucijan Fizuleto und Moritz Bachmann die übrigen Rückraumpositionen aufteilten. Das klappte zunächst gut. Vor den Augen vor Österreichs Teamchef Ales Pajovic, der erstmals eine Partie in der modernisierten Linzer Halle sah, kamen die Hausherren gegen Hard mit 13:14 in die Kabinen. "Wir brauchen etwas mehr Stabilität in der Abwehr sowie Tiefe im Angriff", analysierte Bachmann zum Seitenwechsel.

Drei Torhüter-Tore

Vorne taten sich die Linzer schwer, auch weil Liga-Topscorer Fizuleto, der das Team praktisch durch die Saison getragen hatte, nur sieben seiner 15 Würfe versenkte. Eine starke zweite Halbzeit von Torhüter Markus Bokesch mit mehreren Paraden sowie drei Empty-Net-Treffern halfen den Linzern, die Partie bis zum Ende offen zu halten.

Dass es letztlich nicht reichte, lag auch nicht an den Zuschauern: Die machten dem Team mit den eigens angefertigten Shirts die – in diesem Fall – blaue Mauer. Das Ziel, erstmals seit der Wiedereröffnung ausverkauft zu sein, wurde mit rund 900 Zuschauern knapp verfehlt. Ein Ziel, das auf die kommende Saison verschoben werden muss. Mit dem überraschenden vierten Rang kann das Fazit für den Abstiegskandidaten der vergangenen Spielzeiten diesmal nur positiv sein. Klub-Chef Bernhard Ditachmair hatte den OÖN bereits bestätigt, um einen Europacupstartplatz anzusuchen.