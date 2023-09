Der Linzer Weg zurück zu den Wurzeln

"Never change a winning team" lautet eine Binsenweisheit. Eine, auf die die Handballer des HC Linz AG wohl nicht so viel Wert legen. Nach der überraschend guten Vorsaison samt Vizemeistertitel war der Umbruch groß. Einerseits beendeten mit den Hermann-Zwillingen und Markus Bokesch verdiente Spieler die Saison, andererseits boten andere Klubs etwa für Tobias Cvetko (wechselte zu Besiktas Istanbul) schlichtweg mehr.

"Ihn hätten wir vielleicht halten können, aber ich wollte mich nicht bei den Gehältern in eine Aufwärtsspirale treiben lassen", sagt Klub-Präsident Bernhard Ditachmair, dass er das Budget der Linzer Erstliga-Mannschaft nicht erhöhen wollte. Stattdessen wurde jenes für den Nachwuchs innerhalb von nur zwei Jahren von 100.000 auf nun etwa 150.000 Euro gesteigert. Das ist, so Ditachmair, das strategische Ziel, das sich der Klub gesetzt hat: "Die Linzer Stärke war in der Vergangenheit eine sehr gute Nachwuchsarbeit, die auch die Basis für die sieben Meistertitel war."

Den einstigen Handball-Schwerpunkt in der SMS Linz-Kleinmünchen – der Heimstätte des Klubs – hat man zwar verloren, aber mittlerweile wird es dort zumindest wieder angeboten. Mit Max Hermann konnte dort der ehemalige Nationalteamkapitän als Trainer gewonnen werden. Der Schul-Fokus beschränkt sich nicht nur auf mehrere Linzer Schulen, "auch eine Schule aus Feldkirchen hat angefragt, ob wir bei ihnen Handball-Stunden anbieten können", erklärt Ditachmair. Abseits der Quantität wird auch an der Qualität geschraubt. "Mittlerweile haben wir zwölf Nachwuchs-Trainer auf der Payroll", sagt Ditachmair, der gleichzeitig einräumt, dass er mehr von einer Aufwandsentschädigung als von einem Gehalt spricht.

Diese Maßnahmen sind längst überfällig, was der Blick zur Konkurrenz beweist. Ein Beispiel gastiert am Samstag (19 Uhr) in Linz: Bei Cupsieger Hard zählt man mehr als 26 Trainer, die im Nachwuchs engagiert sind. Zumindest in der Erstliga-Tabelle ist der Abstand zwischen den Teams nicht so groß: Hard führt punktgleich vor Margareten und Linz.

Autor Reinhold Pühringer Redakteur Sport Reinhold Pühringer

