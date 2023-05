Sie waren auf Anhieb auf einer Wellenlänge. Als der gebürtige Linzer Matthias Kapl vor rund zwei Monaten von Dominic Thiems Bruder und Manager Moritz Thiem kontaktiert wurde, zögerte der 29-Jährige nicht lange und kam zu einem Vorstellungsgespräch (wenn man so will) auf eine Tennisanlage in Wien.