"Man hat ziemlich schnell gesehen, dass unsere Kräfte leider nachgelassen haben", resümierte Alex Hermann nach dem 28:35 des HC Linz AG am Dienstag in Hard. Es ist weniger die erste Saisonniederlage der Linzer Handballer als vielmehr der vom Rückraumspieler angesprochene Verschleiß, der vor dem Europacuprückspiel am Samstag (19 Uhr) beim RK Izvidac Sorgen bereitet.