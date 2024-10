Dominic Thiem: Der letzte Vorhang im Theater der Emotionen

Ehre, wem Ehre gebührt. Dass sich beim 50-Jahr-Jubiläum des Wiener Tennisturniers alles um Dominic Thiem dreht und selbst Asse wie Alexander Zverev (D) zu Nebendarstellern mutieren, liegt in der Natur der Sache.

Ein Großer sagt Adieu – mit Pauken, Trompeten, Auszeichnungen und allem, was zum Abschluss einer tollen Karriere gehört. Der 31-jährige US-Open-Champion von 2020 hat die Herzen im Sturm erobert – und zum Abschied das bekommen, was er verdient: nämlich eine aus allen Nähten platzende und mit 9800 Fans restlos ausverkaufte Stadthalle.

Wäre da nicht "Partyschreck" Luciano Darderi (Ita) gewesen, hätte man von einem perfekten Abend sprechen können. Thiem verlor in der 1. Runde der Erste Bank Open, die er 2019 für sich entschieden hatte, nach 4:2-Führung und Satzball im ersten Durchgang 6:7 (6), 2:6. Um 19.41 Uhr – nach exakt 92 Minuten – fiel der letzte Vorhang.

"Das Handgelenk ist circa 70"

"Mit 40 spiele ich sicher nicht mehr", hatte der Lichtenwörther während seines Karrierehochs, das ihm vier Grand-Slam-Endspiele und Platz drei in der Weltrangliste bescherte, einmal zu den OÖN gesagt. Das war zu einem Zeitpunkt, als das Damoklesschwert der verhängnisvollen schweren Handgelenksverletzung (Juni 2021) noch nicht über Thiem schwebte. Letztere hat den Abgang beschleunigt.

Hunderte Kinder stellten sich bei ihrem Idol Thiem um Autogramme an. Foto: gepa

Heute ist der einstige Superstar nur noch die Nummer 318 im ATP-Ranking und ab sofort Tennis-Pensionist. Viel früher als erwartet und erhofft. "Natürlich ist ein bisschen Wehmut dabei. Aber aus meiner Sicht war es die richtige Entscheidung, jetzt aufzuhören", sagte der Niederösterreicher. Und: "Ich fühle mich so eh jung, aber das Handgelenk ist, glaube ich, circa 70 Jahre alt, nicht 31. Wenn man Sportarten so intensiv betreibt, ist es eben so, dass es gewisse Abnützungserscheinungen gibt. Sicher wäre es vielleicht schöner gewesen, bis 35 aktiv zu sein, aber so eine Verletzung hätte auch mit Anfang 20 kommen können. Somit bin ich ganz gut bedient."

"Er kann machen, was er will"

Thiem hat hierzulande mit seiner herzlich-höflichen Art, seiner überragenden einhändigen Rückhand und seinen beeindruckenden Auftritten im Tennis-Zirkus die Massen bewegt wie vor ihm nur der legendäre Thomas Muster, der als Botschafter des Wiener Turniers beim Showdown live dabei war.

"Dominic hat den Fans große Matches geliefert, sehr viel in seiner Laufbahn erreicht und kann machen, was er will. Er ist niemandem Rechenschaft schuldig", betonte der 57-jährige ehemalige Weltranglistenerste. Am Dienstag, dem traditionellen "Thiems-Tag", herrschte Länderspiel-Atmosphäre. Menschen aus der ganzen Republik und sogar aus dem benachbarten Ausland strömten herbei, um noch einmal Thiem zu sehen.

Vor der Arena versuchten etliche auf gut Glück Angereiste, Tickets über Umwege zu ergattern. Ohne Erfolg. Dabei ging es freilich um andere Summen als jene, die für den letzten Akt des Sandplatz-Königs Rafael Nadal (38) im November in Malaga durch den Raum geistern. Auf dem Schwarzmarkt kostet die teuerste Tageskarte für Spaniens Davis-Cup-Viertelfinale unglaubliche 140.000 Euro. Da kann auch Thiem nur ungläubig den Kopf schütteln.

Knapp 10.000 verwandelten die Wiener Stadthalle in einen "Hexenkessel".

Nach dem Matchball verschenkte der Publikumsliebling seine Tennis-Utensilien und legte sein Racket in einem Glaskasten für das Museum ab. "Ihr habt mich immer so großartig unterstützt. Bitte haltet diesem wunderschönen Sport die Treue, damit er weiterhin so präsent ist", sagte Thiem und verneigte sich vor seiner treuen Anhängerschaft, die ihn mit einer Riesen-Choreografie mit dem Schriftzug "Danke Domi!" feierte. Gänsehaut pur – zum Abschluss.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

