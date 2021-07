Den Verlauf von Sportlerkarrieren vorherzusagen, ist ein kniffliges Unterfangen. Insbesondere wenn es sich um Sabrina Filzmoser handelt – wie ein Blick ins OÖN-Archiv zeigt. "Filzmosers Weg endet erst 2012 in London", war dort 2009 (siehe Faksimile) zu lesen. Zwölf Jahre später kämpft die nun 41-Jährige noch immer: Sie wird am 26. Juli in Tokio ihre vierten Olympischen Spiele bestreiten. "Meine letzten", versichert die Welserin. Das klingt glaubhaft.