Manfred Dullinger: Der letzte Beutezug des Wollsocken-Fanatikers

GMUNDEN. Für die Trainer ist beim heutigen Final Four der Judo-Bundesliga in Gmunden Anzug Pflicht. Auf die Socken gehen die Kleidervorschriften nicht ein, was für Manfred Dullinger gut ist. Denn der Coach von Grunddurchgangssieger Multikraft Wels, der im Halbfinale auf Bischofshofen trifft, wird zum Anzug Wollsocken tragen. Die hat der 63-Jährige, der heuer seinen Cheftrainerposten an Thomas Haminger übergeben wird, nämlich immer an – egal ob Sommer oder Winter.