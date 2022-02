Der letzte Anlauf des Roger Federer

Während Rafael Nadal und Novak Djokovic die Schlagzeilen rund um die Australian Open beherrschten, ist es um den dritten der "Big Three" ruhig geworden. Vor mehr als einem halben Jahr hat Roger Federer mit dem Wimbledon-Viertelfinale sein bisher letztes Match auf der ATP-Tour bestritten. Im August folgte seine bereits dritte Knie-Operation, seither müht sich der Schweizer Altstar durch die Reha – für den letzten Anlauf in seiner Karriere.

So gut das Tennis-Händchen des 20-fachen Grand-Slam-Siegers nach wie vor ist, ist die Regenerationsfähigkeit seines 40-jährigen Körpers freilich nicht mehr jene von früher. "Ich kann immer noch nicht laufen", erklärte Federer bei einem Sponsorentermin. Sein Wille sei aber ungebrochen, täglich arbeite er im Fitnessstudio für sein Comeback. "Ich bin immer noch voll motiviert."

Sein Ziel ist, heuer auf die Tour zurückzukehren. "Ich hoffe, dass ich mein Knie in zwei bis drei Wochen wieder belasten kann. Dann werden wir sehen, wie der Körper reagiert, damit wir im April oder Mai wieder den Ball schlagen können."

Seine Ärzte mahnen ihn zur Geduld, bloß nichts überstürzen. "Natürlich würde ich mir wünschen, dass alles schneller gehen könnte", so Federer. Eine Ungeduld, die Fans als positives Zeichen werten, dass in ihm nach wie vor das Feuer lodert.

Thiem-Comeback verzögert sich. Bild: APA/AFP/MAURO PIMENTEL

Ein Doppel mit Rafael Nadal?

Auch die vorangegangenen zwei Operationen hatten das rechte Knie Federers betroffen. Das Gelenk ist wohl jene Schwachstelle, die darüber entscheidet, ob eine der größten Karrieren der Tennisgeschichte ein Happy End erfährt. Hoffnung könnte Federer nun einer seiner schärfsten Rivalen machen: Rafael Nadal. Der Spanier steckte nämlich wegen einer hartnäckigen Fußverletzung im Dezember in einer ähnlichen Situation. Nur eineinhalb Monate später holte der Mallorquiner aber in Melbourne seinen 21. Grand-Slam-Titel, womit er sich in der ewigen Bestenliste vor Federer und Djokovic (20) setzte. Diese Spitzenposition würde Nadal gerne behalten. "Ich möchte von uns dreien derjenige mit den meisten Major-Titeln sein, das würde mir gefallen, aber ich bin nicht besessen", sagte der 35-Jährige. Sowohl Federer als auch Nadal sind Teil des Teams Europe beim diesjährigen Laver Cup im September. "Ich habe Roger vorgeschlagen, dass wir in London zusammen Doppel spielen sollten, und er scheint begeistert zu sein. Jetzt müssen wir nur noch unseren Kapitän Björn (Borg; Anm.) überzeugen", so Nadal. Schon 2017 hatte das Duo beim Duell Europa gegen die Welt gemeinsame Sache gemacht.

Thiem sagt weitere Turniere ab

Dominic Thiem muss nach seiner Absage für die diese Woche stattfindenden Cordoba Open nun auch für die Turniere in Buenos Aires, Rio de Janeiro und Santiago de Chile passen. "Ich werde dem Ratschlag meiner Ärzte folgen und nach ein paar Tagen Pause nächste Woche wieder mit dem Training beginnen", so der 28-Jährige, der wegen einer Verletzung am rechten Handgelenk seit Juni kein Spiel mehr bestritten hat. Der Niederösterreicher bricht seine Zelte in Südamerika ab und bereitet sich in Miami auf das am 10. März beginnende Turnier in Indian Wells vor. "Es ist niemals einfach, nach sieben Monaten ohne Turnier zurückzukommen", sagt die Nummer 37 der Weltrangliste.