Der letzte Akt der Titeljagd

LINZ. Es liegt in der Natur der Sache, dass bei einer "Best of 5"-Serie das Heimrecht wechselt. Dass die Steelvolleys Linz-Steg vor der heute beginnenden Ligafinalserie gegen Sokol/Post (20.27 Uhr live in ORF Sport plus) dennoch vom "Finale dahoam" sprechen, liegt daran, dass sie bei ihren beiden Titelgewinnen 2019 und 2021 kein Spiel in der Heimhalle absolvieren konnten. Da jene Urfahraner Georg-von-Peuerbach-Halle für die Regularien zu niedrig war, zog die Truppe um Kapitänin Lisa-Marie Hager diese Saison in die modernisierte Halle in Linz-Kleinmünchen um – und hat nach Finalspielen in Enns, Steyr oder jüngst Amstetten nun tatsächlich Heimvorteil.

Damit sich dieser in der Lautstärke niederschlägt, hofft Manager Andreas Andretsch auf mehrere hundert Fans. Während mit dem Finaleinzug feststeht, dass Steg kommende Saison wieder für den europäischen Challenge-Cup nennt, ist vieles bei den Linzerinnen noch ungewiss. Über allem thront dabei die Trainerfrage. Erfolgstrainer Roland Schwab, der den Klub zu zwei Meisterschaften und drei Cupsiegen führte, wird sich ab Sommer auf seine neue Aufgabe als österreichischer Damen-Nationalteamtrainer fokussieren. Sein Nachfolger wird gemäß OÖN-Informationen Facundo Morando. Der Argentinier führte heuer VC Tirol ins Liga-Halbfinale, wo man Sokol/Post unterlag. Andretsch wollte die Personalie gestern nicht bestätigen.

Innerhalb des Teams wird es ein Kommen und Gehen geben. "Der Umbruch wird noch größer als vergangenen Sommer", so Andretsch. Damals hatten sechs Spielerinnen, darunter vier aus der Grundsechs, den Klub verlassen. Heuer dürfte das unter anderem auf Zuspielerin Anna Trauner zutreffen, die vor einer Rückkehr nach Perg steht. Dafür könnte Sophie Maass nach ihrem Gastspiel in Graz zu Linz zurückwechseln.

Waldviertel führt in der Herren-Finalserie 2:0

Die Volleyballer der Union Raiffeisen Waldviertel stellten dank eines 3:1 am Samstag in Aich/Dob auf 2:0 in der „Best of 7“-Finalserie um den österreichischen Meistertitel. „Der Weg ist aber noch lange“, warnt Co-Trainer Michal Peciakowski. Für Waldviertel wäre es der erste Meistertitel.