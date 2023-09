Der letzte Akt "dahoam"

Vize-Weltmeister, zweifacher Europameister, neunmaliger Staatsmeister – der Kirchdorfer Clemens Doppler verabschiedete sich mit dieser imposanten Beachvolleyball-Visitenkarte von seinen Fans. Am 2. September endete die großartige Karriere des bald 43-Jährigen auf rot-weiß-rotem Boden – und zwar bei den Austrian Championships in Baden, wo Doppler mit Thomas Kunert in der Zwischenrunde gegen die späteren Vierten Jakob Reiter/Laurenc Grössig nach Satzführung im alles entscheidenden Tie-Break knapp 15:17 verlor.

"Es ist schon schade. Gerne hätte ich noch einmal gegen Alex (Horst, seinem WM-Silber-Partner 2017, Anm.) gespielt. Aber wir haben es leider nicht geschafft, die Luft war nach den emotionalen Tagen ein bisschen draußen", sagte Doppler auf dem bis auf den letzten Platz gefüllten Centre Court. "Dieses Turnier war trotzdem der perfekte Rahmen, um mich zu verabschieden und ,Tschüss Österreich‘ zu sagen." Gut möglich, dass der gebürtige Oberösterreicher noch das eine oder andere Event im Ausland spielen wird. Schon jetzt liest sich die Zahl von 231 absolvierten internationalen Turnieren imposant. Erst recht, wenn man bedenkt, dass Doppler drei Kreuzbandrisse zu verkraften hatte.

"Eng verbunden"

"Es fühlt sich richtig an. Ich werde auch in Zukunft mit meinem Sport eng verbunden sein. Beachvolley-ball hat mir so viel gegeben – da kann ich viel zurück- bzw. weitergeben", sagte der Routinier, der als ausgebildeter Instruktor intensiv mit Jugendlichen zusammenarbeiten wird.

Die Titel in Baden gingen an die topgesetzten Paarungen. Bei den Damen waren das die Schwestern Ronja und Dorina Klinger, bei den Herren triumphierten Robin Seidl/Moritz Pristauz. Ohne Medaille blieb das Duo der Beach-Union OÖ, Eva Freiberger und Stephanie Wiesmeyr. Die beiden mussten sich im Spiel um Platz drei dem erst 16-jährigen Gespann Lia Berger/Lilli Hohenauer 0:2 (19:21, 16:21) geschlagen geben.

"Wir sind trotzdem zufrieden. Wir haben alles gegeben und kein schlechtes Turnier gespielt", sagte die Braunauerin Freiberger, die heuer schon mehrmals auf internationaler Bühne aufgezeigt hatte.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos