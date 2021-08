Pete Sampras versteht es ganz gut, sich in der Öffentlichkeit rarzumachen. Und das, obwohl der ehemalige Tennis-Star, der heute seinen 50. Geburtstag feiert, seit 2000 mit der Schauspielerin Bridgette Wilson verheiratet ist. So eine Konstellation ist im Normalfall ein gefundenes Fressen für die Paparazzi, doch Sampras verschwindet so schnell von der Bildfläche, wie er in der Vergangenheit Aufschläge und Vorhandwinner auf die andere Seite des Netzes "geschossen" hat.