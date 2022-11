Der lange Weg hinauf auf den Tennis-Thron

Mit "Krönung" titelte die französische "L’Equipe", nachdem die 29-Jährige im texanischen Fort Worth den größten Karriereerfolg verbucht hatte. Denn der Weg zum Sieg bei den inoffiziellen Tennis-Weltmeisterschaften war für die 29-Jährige ein langer. Auf diesen blickte die älteste WTA-Finals-Siegerin seit Serena Williams (33) im Stunde des Triumphs zurück. "Ich habe viele Leute auf dem Weg getroffen. Einige sind hier – einige, die mich als zwölf Jahre altes Mädchen getroffen haben und mir geholfen haben, ein besserer Mensch und eine bessere Spielerin zu werden", sagte Garcia sichtlich bewegt, die 1,57 Millionen Dollar Preisgeld sowie 1375 Weltranglistenpunkte aus Texas mitnahm. Erst im September war die künftige Weltranglisten-Vierte nach fast vier Jahren wieder in die Top Ten zurückgekehrt. Anfang Juni war die lange Zeit von Verletzungen gebremste Garcia nur 79. gewesen.

Erstrundenniederlagen in Serie

Vor dem Masters verlor Garcia in Guadalajara, San Diego und Tokio drei ihrer letzten vier Einzel, aber generell feierte sie in der zweiten Saisonhälfte große Erfolge: Turniersieg auf Rasen in Bad Homburg, Halbfinale auf Rasen in Lausanne, Turniersieg auf Sand in Warschau, Turniersieg auf Hartplatz als Qualifikantin beim Masters-1000-Turnier von Cincinnati, erstmalige Halbfinal-Qualifikation bei einem Grand-Slam-Turnier, den US Open in New York.

Sabalenka blieb die Vollendung verwehrt. Dabei hatte die 24-Jährige auf dem Weg ins Endspiel mit Jessica Pegula (USA), Ons Jabeur (Tun) und Iga Swiatek (Pol) die Nummer drei, zwei und eins der Welt besiegt. Die bittere Finalniederlage versuchte sie dennoch mit Humor zu nehmen: "Ich werde jetzt nicht danke zu meinem Team sagen, weil es waren zu viele Doppelfehler, ihr seid ein schlechtes Team – nein, nein, nein, ich scherze", sagte sie nach dem Spiel und drei Doppelfehlern. "Danke für die Unterstützung, es war ein sehr forderndes Jahr."