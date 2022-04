"Es ist ein super Zeitpunkt, um in Form zu sein", sagt HC-Linz-Trainer Milan Vunjak über seinen Handball-Torhüter David Zwicklhuber. Ob der 21-Jährige im ersten Viertelfinalspiel der "Best of 3"-Serie am Freitag in Bregenz (20.20 Uhr) möglicherweise gar von Beginn an spielt, lässt sich der Chefcoach noch offen. Die etatmäßige Nummer zwei hat sich mit jeweils 13 Paraden gegen Krems (32:29) sowie beim unglücklichen Cup-Aus gegen Bregenz (26:29 n. V.) auf alle Fälle aufgedrängt.