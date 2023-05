Der Kremser Publikumsliebling ist heute die Linzer Trumpfkarte

Zum zweiten Mal in Folge stehen die Handballer des HC Linz AG unter den besten vier Teams Österreichs. Einer, der weiß, wie es sich anfühlt, hierzulande Meister zu werden, ist Lucijan Fizuleto. Der Linzer Spielmacher schaffte dieses Kunststück 2019 ausgerechnet mit Krems – also jenem Team, auf das die Linzer in der heute auswärts beginnenden "Best of three"-Halbfinalserie treffen.