Der König der Tour

PARIS. Tadej Pogacar grinste gestern Abend in Paris spitzbübisch, als er auf das Siegerpodest stieg und ein letztes Mal für dieses Jahr das Gelbe Trikot des Führenden der Tour de France in Empfang nahm. Auch das Bergtrikot und das Weiße Hemd für den besten U23-Fahrer gingen in seinen Besitz. Die Konkurrenz hatte die letzten drei Wochen in Frankreich weniger zu lachen. Der erst 22-jährige Slowene ist gekommen, um zu bleiben bei der weltgrößten Radrundfahrt.