Der Kampf der Rad-Titanen

"Das wird ein Radspektakel, wie es selten eines gibt", schwärmt Michael Gogl. Der Wolfsegger, der seit 2015 in der Rad-World-Tour mitmischt, meint damit die am Sonntag stattfindende Rad-Querfeldein-WM im niederländischen Hoogerheide. Dort kommt es zum Aufeinandertreffen von Mathieu van der Poel und Wout van Aert, die auf der Straße zu den ganz großen Stars zählen und im Gelände zu ihren Wurzeln zurückkehren.

Momentan steht es in puncto WM-Titel vier zu drei für van der Poel, der sich auf dem Heimkurs seines Vaters keine Blöße geben will. "Bei den beiden entscheidet nur die Tagesform. Sie fahren in einer absolut eigenen Liga", sagt Gogl. Das Duo lieferte sich bereits in den Vorbereitungsrennen zur WM mehrere heiße Duelle.

Federspiel darf nicht mitfahren

Bitter für Österreichs amtierenden Meister Daniel Federspiel: Er erhielt vom Welser Felbermayr-Radteam für die Titelkämpfe Startverbot, er soll sich stattdessen auf die anstehenden Straßenrennen vorbereiten. (fei)

Autor Dominik Feischl