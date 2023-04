Die Oberbank Steelvolleys Linz/Steg haben die 2:3-Niederlage in Wien weggesteckt und mit einem souveränen 3:0-(25:21, 25:19, 25:17)-Heimsieg über Rekordmeister Sokol/Post die Weichen für den 4. Liga-Titel gestellt. Beim Stand von 2:1 kommen die Oberösterreicherinnen am 27. April auswärts in den Genuss ihres ersten Matchballs. „Wir wollten beim Service voll draufgehen, das ist uns gelungen“, freute sich Saskia Trathnigg. Die Herren des UVC McDonald's Ried verloren das erste von maximal drei Spielen um Platz drei gegen Hartberg 2:3.

