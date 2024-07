Der hektischen Fahrt nach Steyr folgen nun die Berge

Die Zuschauer trommelten am Steyrer Stadtplatz wie wild mit den Händen auf die Bande, Musik dröhnte laut aus den Boxen. Die Stimmung war fantastisch, als die 73. Tour of Austria auf der zweiten Etappe gestern in Oberösterreichs drittgrößter Stadt mit gehöriger Verspätung einfuhr. Der Kolumbianer Brandon Rivera sicherte der Ineos-Startruppe den ersten Sieg bei dieser Auflage, danach hieß es für alle durchschnaufen.