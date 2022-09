Der Heimvorteil verleiht Serena Williams Flügel

Ginge es nach den Vorstellungen des US-Publikums, dann darf die Abschiedstournee von Serena Williams gerne zur unendlichen Geschichte werden. Die 40-jährige Ausnahme-Tennisspielerin, die in ihrer großartigen Karriere 23 Grand-Slam-Titel und damit nur einen weniger als Rekordhalterin Margaret Court gewonnen hat, lässt sich noch nicht in Pension schicken.

Bei den US Open riss die Lokalmatadorin mehr als 23.000 begeisterte Fans – darunter Golf-Star Tiger Woods – im New Yorker Arthur-Ashe-Stadium von den Sitzen. Mit einem Zweitrunden-Erfolg über die aktuelle Nummer zwei der Welt, Anett Kontaveit (Est), hatten nur die kühnsten Optimisten gerechnet. Williams selbst gehört zu dieser "Spezies", sonst hätte sie es nie auf den Tennis-Thron geschafft.

"Ich bin eine ziemlich gute Spielerin – und natürlich super-ehrgeizig. Ich sehe dies alles als Bonus an, ich muss nichts mehr beweisen. Ich habe nichts zu gewinnen und absolut nichts zu verlieren", sagte Serena Williams nach dem 7:6 (4), 2:6, 6:2-Triumph über ihre sichtlich entnervte Kontrahentin.

Kontaveit war unter dem Druck der imposanten Kulisse eingeknickt, die Estin musste die anschließende Pressekonferenz unter Tränen abbrechen. "Ich habe so etwas noch nie zuvor erlebt", gestand die 26-Jährige: "Es war sehr schwierig mit den Zuschauern. Ich glaube aber nicht, dass es ein persönlicher Angriff gegen mich war."

Die Night-Session lief jedenfalls nicht ganz fair ab, auch bei Fehlschlägen Kontaveits brandete Jubel auf, es herrschte so etwas wie Davis-Cup-Atmosphäre, die Williams in diesem Turnier noch sehr weit bringen kann.

Denn ihren Kontrahentinnen ist es de facto unmöglich, sich auf das, was auf sie einprasselt, mental vorzubereiten. Das gilt auch für Ajla Tomljanovic, die Drittrundengegnerin. Die 29-jährige Australierin mit kroatischen Wurzeln wird in der Nacht auf Samstag mehr als 20.000 in der größten Tennis-Arena auf dem Erdball gegen sich haben. "Es wird definitiv etwas sein, das ich nie vergessen werde", gibt sich die Nummer 46 der Welt erwartungsfroh und (noch) entspannt.

"Es wird ein großer Moment sein – unabhängig vom Ergebnis. Ich war schon als Kind ein Serena-Fan. Aber diesmal werde ich einfach eine Wettkämpferin sein und versuchen zu gewinnen", betonte Tomljanovic. Das ist leichter gesagt als getan. (alex)