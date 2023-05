Gewinnen die Handballer des HC Linz AG am Mittwoch (18 Uhr live in ORF Sport Plus und laola1.tv) zu Hause auch das zweite Spiel der "Best of 3"-Halbfinalserie gegen Krems, würde der siebenfache Meister erstmals seit 20 Jahren wieder im Endspiel um den österreichischen Titel stehen.