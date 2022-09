Der HC Linz erinnert an die glorreiche Vergangenheit

50 Jahre HC Linz AG – bei einem Blick ins Archiv des Handball-Jubilars überstrahlen sieben Meistertitel, vier Pokaltriumphe und der Einzug in das Europacup-Finale 1993/94 alles Dagewesene. Es sind Höhepunkte, die Lust auf mehr machen. Seit einem Vierteljahrhundert haben die Oberösterreicher keine Trophäe geholt, aber nach einer langen Durststrecke wieder Fahrt aufgenommen.

In der abgelaufenen Saison ergatterte das Team von Milan Vunjak ein Semifinal-Ticket in der Liga und einen Europacup-Startplatz, so etwas beflügelt. Am Freitag gelang ein Auftakt nach Maß, der HC Linz AG ließ Schwaz beim 32:21 (17:7) in der SportMS Kleinmünchen nicht den Funken einer Chance. Was auch an Heimkehrer Alex Hermann, der sich mit sechs Toren in der Schützenliste verewigte, lag.

Die Hausherren überrollten die Tiroler schon in der ersten Hälfte, das war ein Statement an die Konkurrenz. Für die (wenig aussagekräftige) Tabellenführung nach Runde eins hat es trotzdem nicht ganz gereicht. Das lag an der SG Westwien, die Vöslau 34:19 abfertigte. Egal. "Das war schon sehr okay, was wir gezeigt haben. Wir dürfen nicht meckern, die Stimmung in der Halle war super, unser Spiel richtig gut", sagte Alex Hermann, dessen Zwillingsbruder Max noch verletzt fehlt. Nachsatz: "Es gibt aber noch Dinge, die wir verbessern müssen." Das klingt wie eine gefährliche Drohung an die Adresse der Konkurrenten.

Jetzt wartet eine englische Woche auf die Linzer. Am Mittwoch (19 Uhr) steigt das Gastspiel bei der HSG Bärnbach/Köflach, am Samstag weht in Kleinmünchen internationaler Wind. Im European Cup wird RK Izvidac aus Bosnien-Herzegowina zu Gast sein. (alex)